Coronavirus, la principale causa di morte potrebbe essere l’embolia polmonare (Di lunedì 27 aprile 2020) Uno studio condotto dall’Ospedale universitario di Zurigo (USZ) su 338 pazienti di un ospedale universitario di Milano (Istituto Clinico Humanitas) ha svelato l’insorgenza di embolia polmonare tra molti pazienti colpiti dal Coronavirus, si legge sul sito dell’USZ. I 338 pazienti avevano un’età di 66 anni ed erano stati ricoverati nell’ospedale universitario milanese tra metà febbraio e metà aprile. Complessivamente, è stato scoperto che il 21% di loro aveva trombi (ossia coaguli di sangue), metà dei quali sono stati diagnosticati entro le prime 24 ore dal ricovero in ospedale. Si deve quindi presumere che molti pazienti avessero già sviluppato questi trombi prima di andare in ospedale, si legge ancora sul sito dell’USZ. Un esame più approfondito ha svelato che l’embolia polmonare era di gran ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : l’Italia “è la principale vittima - strano che non abbia chiesto spiegazioni al governo cinese”

Coronavirus : assessore Sicilia - 'contenimento sociale misura principale'

Coronavirus in Italia - il Commissario Arcuri : “La trasparenza sarà la cifra principale del nostro percorso” (Di lunedì 27 aprile 2020) Uno studio condotto dall’Ospedale universitario di Zurigo (USZ) su 338 pazienti di un ospedale universitario di Milano (Istituto Clinico Humanitas) ha svelato l’insorgenza di emboliatra molti pazienti colpiti dal, si legge sul sito dell’USZ. I 338 pazienti avevano un’età di 66 anni ed erano stati ricoverati nell’ospedale universitario milanese tra metà febbraio e metà aprile. Complessivamente, è stato scoperto che il 21% di loro aveva trombi (ossia coaguli di sangue), metà dei quali sono stati diagnosticati entro le prime 24 ore dal ricovero in ospedale. Si deve quindi presumere che molti pazienti avessero già sviluppato questi trombi prima di andare in ospedale, si legge ancora sul sito dell’USZ. Un esame più approfondito ha svelato che l’emboliaera di gran ...

NicolaMorra63 : Il #23aprile2020 @GiuseppeConteIT ha dimostrato grande vis persuasiva nel far accettare all'#UE il #RecoveryFund co… - NicolaDiPalma2 : RT @laperlaneranera: Le autopsie di Bergamo:”il problema principale non era il coronavirus” - shantykharma : > al coronavirus, senza nemmeno sapere che cosa fosse realmente accaduto [...]. Ma la cremazione cancella le tracce… - sabrinafreni : RT @SanofiIT: Sanofi in campo nel contrasto al Covid-19 puntando su digitalizzazione, accordi trasversali, ricerca multidisciplinare. Il pr… - FabioMegnamix : RT @laperlaneranera: Le autopsie di Bergamo:”il problema principale non era il coronavirus” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus principale Dal cuore all'intestino, tutti gli organi attaccati dal coronavirus - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA Covid-19, il 31% dei lavoratori autonomi ha avuto un crollo delle entrate

Quasi la metà dei nuclei famigliari italiani ha dovuto intaccare i risparmi, secondo un’indagine di Innovation Team, società del gruppo Cerved. E ...

Tessile, manifattura, costruzioni e commercio: ecco le attività che possono ripartire dal 4 maggio

Dieci articoli di dpcm per riavviare le attività produttive. Queste le decisioni del documento firmato nella serata del 26 aprile dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che inaugura le riaperture ...

Quasi la metà dei nuclei famigliari italiani ha dovuto intaccare i risparmi, secondo un’indagine di Innovation Team, società del gruppo Cerved. E ...Dieci articoli di dpcm per riavviare le attività produttive. Queste le decisioni del documento firmato nella serata del 26 aprile dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che inaugura le riaperture ...