Coronavirus, altri 333 morti ma la curva del contagio è sotto l’1%. Meno di 2mila in Rianimazione: non succedeva dal 16 marzo (Di lunedì 27 aprile 2020) Per la prima volta la curva del contagio scende sotto l’1%: i 1.739 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore abbassano il trend allo 0.87%. Domenica – quando si sono registrati 2.324 nuovi casi – la curva di crescita era dell’1,18%. Purtroppo, però, tornano a crescere i morti: nell’ultimo giorno altre 333 persone hanno perso la vita a causa del Covid-19. Ieri le vittime erano state 260, scendendo per la prima volta dal 15 marzo sotto la soglia dei 300. In totale le vittime del Coronavirus sono 26.977. “Il trend al di là di flessioni dovute al weekend indica un progressivo decremento dei morti e dei casi di infezione, anche se con Meno tamponi fatti. R con 0 mostra un decremento. Ma la circolazione del virus prosegue, mentre il numero dei morti come abbiamo sempre detto è un trascinamento delle infezioni avvenute alcune settimane ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - a Napoli città 4 morti in 24 ore (in totale ora sono 60). Altri 6 positivi (896) - 8 guariti (249)

Coronavirus - in Toscana altri 132 casi con 191 guariti in più e 18 decessi

