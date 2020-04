Campania, 352 decessi. Al minimo i ricoveri in rianimazione (37) (Di lunedì 27 aprile 2020) 27 aprile – La Unità di Crisi della Regione Campania comunica, alle ore 17 del 27 aprile, il numero di 352 morti, ossia un incremento di 7 decessi rispetto alla stessa ora del giorno precedente (ieri l’incremento fu +4 sul giorno precedente). Oggi il totale dei guariti ammonta a 1.120 (+58). L’incremento giornaliero di nuovi positivi porta il totale a 4.349. Decresce ancora – attestandosi sui livelli minimi raggiunti due giorni fa – il numero di ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive: -8 per un totale di posti-letto occupati di 37 (il 31 marzo furono 133). I tamponi effettuati sono stati 68.727, rispetto ad ieri sono 1.509 in più. Su base provinciale, Napoli cresce di 14; Salerno di 1, Avellino di 0, Caserta di 1; Benevento di 0. laDenuncia.it è testata giornalistica che si regge sulle donazioni dei lettori. ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 27 aprile 2020) 27 aprile – La Unità di Crisi della Regionecomunica, alle ore 17 del 27 aprile, il numero di 352 morti, ossia un incremento di 7rispetto alla stessa ora del giorno precedente (ieri l’incremento fu +4 sul giorno precedente). Oggi il totale dei guariti ammonta a 1.120 (+58). L’incremento giornaliero di nuovi positivi porta il totale a 4.349. Decresce ancora – attestandosi sui livelli minimi raggiunti due giorni fa – il numero didei malati Covid-19 nelle terapie intensive: -8 per un totale di posti-letto occupati di 37 (il 31 marzo furono 133). I tamponi effettuati sono stati 68.727, rispetto ad ieri sono 1.509 in più. Su base provinciale, Napoli cresce di 14; Salerno di 1, Avellino di 0, Caserta di 1; Benevento di 0. laDenuncia.it è testata giornalistica che si regge sulle donazioni dei lettori. ...

