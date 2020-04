Biblioteche di Roma: in arrivo servizi via Skype (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma – Biblioteche di Roma sbarca su Skype. Da giovedi’ 30 aprile parte sulla popolare piattaforma per le videochiamate BiblioSkype: chiama la biblioteca, sportello digitale per dare supporto agli utenti in questo periodo di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Ogni martedi’ e venerdi’, dalle 10 alle 13, collegandosi al Bibliotu (wwww.BibliotechediRoma.it), i bibliotecari saranno a disposizione dei cittadini su Skype attraverso chat, chiamate vocali e videochiamate, fornendo chiarimenti sui servizi, vecchi e nuovi, e dando risposta a richieste di informazioni bibliografiche. Bastera’ cliccare sull’icona Skype per entrare in contatto con i 5 profili dedicati al nuovo servizio. Sara’ possibile cosi’ “ritrovare” i volti conosciuti in biblioteca e instaurare forme di dialogo e di scambio alternative a ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 aprile 2020)disbarca su. Da giovedi’ 30 aprile parte sulla popolare piattaforma per le videochiamate Biblio: chiama la biblioteca, sportello digitale per dare supporto agli utenti in questo periodo di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Ogni martedi’ e venerdi’, dalle 10 alle 13, collegandosi al Bibliotu (wwww.di.it), i bibliotecari saranno a disposizione dei cittadini suattraverso chat, chiamate vocali e videochiamate, fornendo chiarimenti sui, vecchi e nuovi, e dando risposta a richieste di informazioni bibliografiche. Bastera’ cliccare sull’iconaper entrare in contatto con i 5 profili dedicati al nuovoo. Sara’ possibile cosi’ “ritrovare” i volti conosciuti in biblioteca e instaurare forme di dialogo e di scambio alternative a ...

Roma, 27 apr. (askanews) - BiblioSkype non è l'unica novità della settimana. Il Servizio Intercultura di Biblioteche di Roma, in collaborazione con la biblioteca Nelson Mandela, propone per tutti gli ...

