Banca IFIS rafforza e riorganizza business NPL

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – A partire da oggi, 27 aprile 2020, FBS diventaNPL Servicing mentre FBS Real Estate cambia nome inReal Estate. Con il renaming delle due società, di cuiha acquisito il pieno controllo lo scorso 30 ottobre 2019, si compie un altro passo del processo di integrazione ezione societaria dell’intera struttura dei Non Performing Loans. Entro fine 2020, al termine del necessario iter autorizzativo, le attività del Gruppo nel comparto dei Non Performing Loans verranno dunquete su due Società:NPL Investing eNPL Servicing. La prima si occuperà dell’acquisizione dei portafogli e sarà controllata damentre la seconda, che si occuperà della gestione e del recupero, sarà controllata daNPL Investing.Real Estate, dedicata alle attività ...

Taxistalobbyst : RT @RigoniRiccardo: SVEGLIATEVI.. ITALIANI.. #FURSTENBERG #LADRO #DELINQUENTE #PROPRIETARIO #BANCA #IFIS #FURSTENBERG #SEBASTIANO #DELINQUE… - RigoniRiccardo : SVEGLIATEVI.. ITALIANI.. #FURSTENBERG #LADRO #DELINQUENTE #PROPRIETARIO #BANCA #IFIS #FURSTENBERG #SEBASTIANO… - PaoloScorpio : RT @RigoniRiccardo: Proprietario di Banca Ifis... fa' lo struzzo... mette la testa sotto la sabbia... Pensando che nessuno sappia nulla..… - RigoniRiccardo : RT @RigoniRiccardo: Proprietario di Banca Ifis... fa' lo struzzo... mette la testa sotto la sabbia... Pensando che nessuno sappia nulla..… - RigoniRiccardo : SVEGLIATEVI.. ITALIANI.. #FURSTENBERG #LADRO #DELINQUENTE #PROPRIETARIO #BANCA #IFIS #FURSTENBERG #SEBASTIANO… -

Ultime Notizie dalla rete : Banca IFIS

Il Messaggero

A partire da oggi, Fbs s.p.a. diventa Ifis Npl Servicing mentre Fbs Real Estate cambia nome in Ifis Real Estate.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 apr - Diventa operativa da oggi la riorganizzazione delle attivita' nei non performing loans di Banca Ifis: Fbs diventa infatti Ifis Npl Servicing mentre Fb ...