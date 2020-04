Ascolti Live Non è la D’Urso: Barbara vince tra i talk con oltre 2,5 milioni (Di lunedì 27 aprile 2020) Barbara D’Urso vince tra i talk: gli Ascolti di Live Non è la D’Urso superano Giletti e Fazio La puntata del 26 aprile di Live Non è la D’Urso ha vinto la gara negli Ascolti tra i talk della serata proposti dalla concorrenza. A seguire il programma domenicale di Barbara D’Urso sono stati 2.541.000 telespettatori, pari al 12,21% di share. La trasmissione è partita in ritardo, a ridosso dell’edizione speciale del Telegiornale di Canale 5 che ha trasmesso la conferenza stampa del presidente Giuseppe Conte riguardo la Fase 2. L’anteprima di Live Non è la D’Urso, dalle 21.06 alle 21.36, ha ottenuto 4.222.000 telespettatori e il 13.5%. Subito dopo, secondo i dati auditel e gli Ascolti tv, troviamo Massimo Giletti con Non è l’Arena su La7 che ha totalizzato 2.092.000 telespettatori e l’8,92% di share. ... Leggi su lanostratv Ascolti tv 26 aprile : crollo Live - Barbara D’Urso battuta dalla replica de L’Allieva. Mara Venier vola nel pomeriggio

Ascolti Tv domenica 26 aprile 2020 : Live non è la D’Urso - L’allieva - Che tempo che fa - dati Auditel e share

Ascolti tv domenica 26 aprile : L’Allieva 2 - Che tempo che fa - LIVE (Di lunedì 27 aprile 2020)D’Ursotra i: glidiNon è la D’Urso superano Giletti e Fazio La puntata del 26 aprile diNon è la D’Urso ha vinto la gara neglitra idella serata proposti dalla concorrenza. A seguire il programma domenicale diD’Urso sono stati 2.541.000 telespettatori, pari al 12,21% di share. La trasmissione è partita in ritardo, a ridosso dell’edizione speciale del Telegiornale di Canale 5 che ha trasmesso la conferenza stampa del presidente Giuseppe Conte riguardo la Fase 2. L’anteprima diNon è la D’Urso, dalle 21.06 alle 21.36, ha ottenuto 4.222.000 telespettatori e il 13.5%. Subito dopo, secondo i dati auditel e glitv, troviamo Massimo Giletti con Non è l’Arena su La7 che ha totalizzato 2.092.000 telespettatori e l’8,92% di share. ...

GmFabrizio : RT @APAudiovisivi: ASCOLTI TV – Prime Time: Rai1 – L’Allieva 2 15.4%; Canale 5 – Live – Non è la D’Urso 12.2%; La7 - Non è L’Arena 8.9%. #A… - APAudiovisivi : ASCOLTI TV – Prime Time: Rai1 – L’Allieva 2 15.4%; Canale 5 – Live – Non è la D’Urso 12.2%; La7 - Non è L’Arena 8.9… - KontroKulturaa : Ascolti tv 26 aprile: crollo Live, Barbara D'Urso battuta dalla replica de L'Allieva. Mara Venier vola nel pomerigg… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri sera, L’Allieva 2 vs Live Non è la d’Urso | Auditel 26 aprile 2020 - SuperGuidaTV : Ascolti tv ieri sera, L’Allieva 2 vs Live Non è la d’Urso | Auditel 26 aprile 2020 #ASCOLTITV #LiveNoneLadUrso… -