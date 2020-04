A Wall Street si scatenano gli acquisti

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Prosegue all’insegna del rialzo la seduta a, con gli investitori che scommettono sugli effetti positivi, in varie parti del mondo, che l’allentamento del lockdown potrà avere sull’economia globale. Continua nel frattempo la stagione delle trimestrali, mentre l’agenda macroeconomica prevede un aggiornamento sul PIL statunitense del primo trimestre, in settimana. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones continua la giornata con un aumento dell’1,19%, a 24.059,19 punti; sulla stessa linea, lo S&P-500 guadagna l’1,32% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 2.874,3 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,55%), come l’S&P 100 (0,9%). finanziario (+3,28%), beni industriali (+2,23%) e materiali (+1,98%) in buona luce sul listino S&P 500. Al top tra i giganti di, JP Morgan ...