27mila morti | calano malati e ricoverati in rianimazione

Ad oggi, 27 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 199.414, con un incremento rispetto a ieri di 1.739 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 105.813, con una decrescita di 290 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.956 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 53 pazienti rispetto a ieri. 20.353 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 1.019 pazienti rispetto a ieri. 83.504 persone, pari al 79% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 333 e portano il totale a 26.977. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 66.624, con un incremento di 1.696 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 35.441 in Lombardia, 15.508 in Piemonte, 12.225 in Emilia Romagna, ...

Coronavirus - ancora 345 morti in 24 ore in Lombardia : le vittime sono in totale 8.656. Quasi 27mila positivi : da domani obbligo di mascherine per tutti (Di lunedì 27 aprile 2020)

PROTEZIONE CIVILE: QUASI 27 MILA MORTI IN ITALIA

Il numero di nuovi contagi è il più basso dal 10 marzo. Le terapie intensive scendono sotto quota 2mila mentre tornano a scendere gli attualmente positivi

Coronavirus: scendono in Italia contagi, ricoveri e positivi. Da ieri altri 333 morti