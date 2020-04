Sciame sismico nello Stretto di Messina: lievi scosse di terremoto al largo di Taormina [DATI e MAPPE] (Di domenica 26 aprile 2020) Otto lievi scosse di terremoto sono state registrate nell’area dello Stretto di Messina nelle scorse ore. Si è trattato di eventi con magnitudo inferiore a 2, con ipocentro da 8 a 27 km di profondità. A corredo dell’articolo le mappe e di seguito la tabella elaborata dall’INGV con tutti i dati: Data e Ora (Italia) Magnitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine 2020-04-26 05:24:22 ML 1.7 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) 10 37.84 15.47 2020-04-26 05:22:35 ML 1.6 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) 22 37.84 15.48 2020-04-26 05:21:42 ML 1.6 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) 27 37.86 15.48 2020-04-26 05:15:50 ML 1.3 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) 9 37.85 15.43 2020-04-26 05:13:14 ML 1.6 Stretto di Messina ... Leggi su meteoweb.eu Terremoto a Napoli : sciame sismico nella notte a Pozzuoli avvertito in tutti i Campi Flegrei

