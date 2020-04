Scafati | una cittadina scrive a Conte e Mattarella | “Più tutele per i disabili”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 aprile 2020) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di Anna Adamo,di, che ha scritto alle principali istituzioni per fare in modo che sia posta ancor di più l’attenzione sulla salvaguardia dei diritti dei disabili in questo momento particolarmente delicato. La missiva è indirizzata al presidente della Repubblica, Sergio, al presidente del Consiglio, Giuseppee a tutte le forze politiche. “Sono Anna Adamo,ho 24 anni e sono originaria di, un piccolo paese della provincia di Salerno. Sono nata con una disabilità di tipo motorio che non mi ha impedito di condurre una vita normale, infatti con il tempo ho trasformato questo mio apparente limite in un punto di forza. Ciononostante, quando ho saputo che sarebbe stato necessario trascorrere quanto più tempo ...