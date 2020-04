Ripresa Serie A, Spadafora: «Nulla è scontato» (Di domenica 26 aprile 2020) Spadafora ha fatto il punto della situazione sulle misure di sicurezza da adottare nel corso della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto durante il programma televisivo a Che tempo che fa, su Rai 3, per parlare della possibile Ripresa della Serie A. MISURE – «Sono d’accordo perché sono misure che abbiamo proposto noi. Sono due buone notizie: la Ripresa dell’attività sportiva nei parchi con le distanze di sicurezza e l’allenamento degli atleti professionisti e non, ritenuti dal Coni e dal Cip di rilevanza nazionale. Sono quegli atleti che dovranno fare anche gare. Qui parliamo di sport individuali. Per gli sport di squadra dovremo attendere». Ripresa ALLENAMENTI – «Dal 18 maggio, ma nella misura in cui ci siano le condizioni. Alcuni hanno ... Leggi su calcionews24 Spadafora : «Il calcio dilettantistico vuole fermarsi - su ripresa Serie A…»

Spadafora : «Il calcio dilettantistico vuole fermarsi - su Ripresa serie A…»

Ripresa Serie A - Conte : «Non vogliamo che i giocatori si ammalino» (Di domenica 26 aprile 2020)ha fatto il punto della situazione sulle misure di sicurezza da adottare nel corso della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus Il ministro dello Sport Vincenzoè intervenuto durante il programma televisivo a Che tempo che fa, su Rai 3, per parlare della possibiledellaA. MISURE – «Sono d’accordo perché sono misure che abbiamo proposto noi. Sono due buone notizie: ladell’attività sportiva nei parchi con le distanze di sicurezza e l’allenamento degli atleti professionisti e non, ritenuti dal Coni e dal Cip di rilevanza nazionale. Sono quegli atleti che dovranno fare anche gare. Qui parliamo di sport individuali. Per gli sport di squadra dovremo attendere».ALLENAMENTI – «Dal 18 maggio, ma nella misura in cui ci siano le condizioni. Alcuni hanno ...

SkySport : ULTIM'ORA Serie A: Dpcm Conte, verso ok a ripresa allenamenti Individuali dal 4 maggio, ipotesi collettivi dal 18… - Sport_Mediaset : #SerieA, gli italiani contrari alla ripresa del campionato. Secondo un sondaggio, il 64% ritiene che non sia sicuro… - CarloCalenda : La ripresa della Serie A è prioritaria in questo momento come le idee di Di Battista. - MattiaGallo17 : RT @CalcioFinanza: Spadafora: «Dal 4 maggio sport individuali, non allenamenti indidividuali. Ripresa Serie A? Nulla è scontato» https://t.… - SportRepubblica : Serie C, la protesta dei medici: 'Protocolli per la ripresa irricevibili' -

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa Serie Covid, la ripresa della Serie A si gioca sui diritti tv. Ma la sola pay non basta a finanziare il calcio Il Fatto Quotidiano Coronavirus, Spadafora: "Il protocollo di sicurezza elaborato dalla Figc è insufficiente"

Dopo l'intervento del premier, è toccato a Vincenzo Spadafora entrare nel dettaglio a proposito di possibile date e modalità della ripresa del campionato di Serie A e non solo. Il ministro dello Sport ...

I medici di Serie A: giocare, ma serve altro tempo per farlo in sicurezza

I medici dei club di Serie A sono favorevoli alla ripresa del campionato ma a patto che venga preso altro tempo per stabilire la sicurezza I medici sociali delle squadre di Serie A già la scorsa ...

Dopo l'intervento del premier, è toccato a Vincenzo Spadafora entrare nel dettaglio a proposito di possibile date e modalità della ripresa del campionato di Serie A e non solo. Il ministro dello Sport ...I medici dei club di Serie A sono favorevoli alla ripresa del campionato ma a patto che venga preso altro tempo per stabilire la sicurezza I medici sociali delle squadre di Serie A già la scorsa ...