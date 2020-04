Recovery Fund, il commissario Gentiloni accelera. Vanno serrati i tempi. “Le risorse non servono tra due anni ma servono presto” (Di domenica 26 aprile 2020) Sul Recovery Fund ci sono “da discutere i tempi”, le risorse del fondo “non servono tra due anni ma servono presto”. Lo ha sottolineato il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni. Ancora, ha osservato Gentiloni, c’è la questione “dell’ammontare: non stiamo parlando, come ha detto ieri molto bene la presidente von der Leyen di miliardi ma di migliaia di miliardi. Ho sempre parlato di 1.500 miliardi. Non abbiamo ancora delle cifre esatte però l’ammontare sarà” in quell’ordine di grandezza. Inoltre, va discusso il “rapporto tra quanto di questi quattrini sarà erogato attraverso dei prestiti e che durata avranno. Alcuni economisti e il Governo spagnolo hanno proposto dei prestiti perpetui. Perpetuo magari è troppo ma 30-40 anni è diverso da restituirli ... Leggi su lanotiziagiornale Il grande bluff del Recovery fund

luigidimaio : Non ho mai detto di dover essere pragmatici sul Mes, che continuiamo come ha detto anche @vitocrimi a ritenere uno… - welikeduel : 'Il Recovery Fund è una bella idea, è un modo per fare i Bond senza chiamarli Bond. Hanno creato questa scatola che… - borghi_claudio : @Secondo96489038 Altro dei motivi per la sfiducia. Ieri è apparso chiaro che al di là dell'aria fritta sul futuro p… - sdegnata : RT @Linkiesta: Abbiamo atteso pazientemente che #Conte finisse di recitare la sua filastrocca sul #Mes che non è il Mes e il #RecoveryFund… - seneca1900 : @luigidimaio @vitocrimi Recovery fund lo sai come si pronuncia ? Cosa è neanche ci provo ... Ti rendi conto che… -

Il Recovery Fund dovrebbe erogare prestiti a fondo perduto, ma sul tappeto c'è anche l'ipotesi di una soluzione mista. Il finanziamento dovrà essere reperito con 'recovery bond', cioè con titoli sul m ...

