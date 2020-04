Quel (pazzesco) "vaffa" a Verdelli in prima pagina su Repubblica: attenzione al commento del neo-direttore, Molinari (Di domenica 26 aprile 2020) Riavvolgiamo il nastro fino a ieri, 25 aprile, non solo festa della Liberazione ma anche giorno d'esordio per tre nuovi direttori: Massimo Giannini a La Stampa, Mattia Feltri all'Huffington Post e Maurizio Molinari a Repubblica. Quest'ultimo il debutto più pesante, anche solo per le polemiche che lo hanno accompagnato, con lo sciopero della redazione contro la cacciata di Carlo Verdelli. E inatti, come nota Dagospia, nel suo fondo di esordio, Molinari ha rivolto un saluto ad Eugenio Scalfari ed Ezio Mauro. Ma Verdelli non lo ha neppure citato, come se non esistesse. Uno sgarbo, una manchevolezza che hanno notato in molti. E sempre Dago, però, sottolinea come non sia piacevole essere accolto dalla tua nuova redazione con uno sciopero di benvenuto... Leggi su liberoquotidiano Riceve 100 pizze d’asporto a casa : quello che succede è pazzesco

Annusa i suoi calzini sporchi per anni : quello che succede è pazzesco (Di domenica 26 aprile 2020) Riavvolgiamo il nastro fino a ieri, 25 aprile, non solo festa della Liberazione ma anche giorno d'esordio per tre nuovi direttori: Massimo Giannini a La Stampa, Mattia Feltri all'Huffington Post e Maurizio Molinari a. Quest'ultimo il debutto più pesante, anche solo per le polemiche che lo hanno accompagnato, con lo sciopero della redazione contro la cacciata di Carlo. E inatti, come nota Dagospia, nel suo fondo di esordio, Molinari ha rivolto un saluto ad Eugenio Scalfari ed Ezio Mauro. Manon lo ha neppure citato, come se non esistesse. Uno sgarbo, una manchevolezza che hanno notato in molti. E sempre Dago, però, sottolinea come non sia piacevole essere accolto dalla tua nuova redazione con uno sciopero di benvenuto...

Noovyis : (Quel (pazzesco) 'vaffa' a Verdelli in prima pagina su Repubblica: attenzione al commento del neo-direttore, Molina… - Vincenzoiena699 : RT @DidimoChiavico: @Dip76009850 @GianricoCarof Pazzesco...glielo vada a fare Berlino Est quel gesto, dove sanno più di ogni altro che sign… - classykendoll : Pazzesco come Dua riesca ad essere figa pure con quel taglio e quel colore, can’t relate - CPIbia : 10 anni da quel maledetto gol di Pazzini. Sembra ieri, pazzesco! 10 cazzo di anni - ilaguid9 : darietto quel ciuffo è pazzesco non tagliarlo mai -

Ultime Notizie dalla rete : Quel pazzesco Meghan Markle e quel pazzesco regalo per suo figlio... AMICA - La rivista moda donna Atalanta, Gomez: "Per il Fantacalcio conta solo il gol, ma..."

Mi ricordo che criticavano Petagna, ma faceva un gioco di squadra pazzesco, mi lasciava sempre uno contro uno. Oggi il calcio è così, tanti vedono solo quello. A me non interessa: mi piace fare gol, ...

Atalanta, Gomez: “Oggi nessuno vede quello che fai, contano solo i gol”

Tutte queste cose non vengono viste, la cosa è importante è soltanto il gol. Mi ricordo che criticavano Petagna, ma faceva un gioco di squadra pazzesco. A me mi lasciava sempre uno contro uno. Oggi il ...

Mi ricordo che criticavano Petagna, ma faceva un gioco di squadra pazzesco, mi lasciava sempre uno contro uno. Oggi il calcio è così, tanti vedono solo quello. A me non interessa: mi piace fare gol, ...Tutte queste cose non vengono viste, la cosa è importante è soltanto il gol. Mi ricordo che criticavano Petagna, ma faceva un gioco di squadra pazzesco. A me mi lasciava sempre uno contro uno. Oggi il ...