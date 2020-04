LIVE Coronavirus | Ultime notizie in DIRETTA | via alla conferenza stampa di Conte!

Leggi su oasport

(Di domenica 26 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADISCORSO GIUSEPPE CONTE: IL PREMIER PARLERA’ AGLI ITALIANI STASERA ALLE 20.20 SI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE 20.20: L’Istituto superiore di Sanità ha diffuso alcune grafiche che mostrano la situazione nel nostro Paese. In particolare, tra l’altro, si analizzano i numeri della pandemia, la letalità del virus, l’incidenza, quali sono i sintomi e le complicanze. 20.18: Più specificatamente, licenziamenti bloccati per altri due mesi e rinnovo di congedi e bonus babysitter per chi ha figli che non torneranno sui banchi di scuola fino a settembre. Per evitare che l’emergenza ...