Il virus dei misteri

(Di domenica 26 aprile 2020) Dovremmo forse cominciare ad ammettere che certe cose su questa pandemia non le sapremo mai. Conoscere la verità è un obiettivo, e la ricerca della verità è di certo più confortevole del dubbio e del sospetto. Ma abbandonare l’idea di avere alcune informazioni concrete, almeno nel breve periodo, è i

FerdiGiugliano : La Lombardia oggi trova piu' di 1000 positivi, ma l'ISS dice che la velocita' diffusione del virus (R_t) e' tra le… - RobertoBurioni : Se ci libereremo di questo virus sarà grazie alla scienza, non grazie alle buffonate dei cialtroni di ogni specie. - RobTallei : Dei 37 mld mobilitati il 30/3 da UE con la 'Coronavirus response investment initiative', 2,3 mld sono andati all'it… - cuba98w : RT @Noviolenzadonne: Vieni a #Napoli che, con grazia,ti spieghiamo la differenza tra un virus ed un batterio, tra 24 morti del 1973 e i 13m… - CiccolaRoberto : @Frizzante1 @sara_moretto @ItaliaViva Si informi meglio non sono gli orari o le limitazioni alla vendita delle merc… -

Ultime Notizie dalla rete : virus dei

Il Foglio

Il totale è ora di 2803 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 526 ad Alessandria, 147 ad Asti, 155 a Biella, 220 a Cuneo, 246 a Novara, 1.217 a Torino, 154 a ...I primi sono stati i grandi imprenditori della Silicon Valley e di New York, molti dei quali scappati appena il virus ha cominciato ad espandersi in modo massiccio negli Usa, per chiudersi nei loro ...