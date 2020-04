Gli ultras: “Rivedere la nostra maglia in campo è una vergogna di cui non vogliamo essere complici” (Di domenica 26 aprile 2020) Sul Secolo XIX la protesta dei gruppi ultras alla ripresa del campionato. Un no corale, portato avanti soprattutto dai tifosi di Sampdoria, Genoa, Atalanta e Brescia. In prima linea ci sono le tifoserie rossoblucerchiate. Gli ultras Tito Cucchiaroni dicono: “Senza tifosi non è calcio, è solo business, e noi diciamo no. Tutti noi ci siamo innamorati del calcio da bambini. Negli anni i troppi soldi, i troppi interessi, il colpevole consegnarsi mani e piedi alle tv, hanno fatto in modo che il calcio diventasse un’industria e non più uno sport. Ora la dimostrazione: in una situazione emergenziale l’unico pensiero dei signori del pallone è riprendere a giocare. Dicono “i campionati devono riprendere, e pazienza se a porte chiuse”. Ovvero senza i tifosi. I tifosi non contano, contano solo i soldi. Noi però siamo tifosi. E non ... Leggi su ilnapolista Spesa e farmaci a domicilio per gli ultrasettantenni soli o malati con il nuovo numero unico regionale

Gli ultras non vogliono che si torni a giocare (non sono escluse manifestazioni non pacifiche)

Spesa e farmaci a domicilio per gli ultrasettantenni soli o malati con il nuovo numero unico regionale (Di domenica 26 aprile 2020) Sul Secolo XIX la protesta dei gruppialla ripresa del campionato. Un no corale, portato avanti soprattutto dai tifosi di Sampdoria, Genoa, Atalanta e Brescia. In prima linea ci sono le tifoserie rossoblucerchiate. GliTito Cucchiaroni dicono: “Senza tifosi non è calcio, è solo business, e noi diciamo no. Tutti noi ci siamo innamorati del calcio da bambini. Negli anni i troppi soldi, i troppi interessi, il colpevole consegnarsi mani e piedi alle tv, hanno fatto in modo che il calcio diventasse un’industria e non più uno sport. Ora la dimostrazione: in una situazione emergenziale l’unico pensiero dei signori del pallone è riprendere a giocare. Dicono “i campionati devono riprendere, e pazienza se a porte chiuse”. Ovvero senza i tifosi. I tifosi non contano, contano solo i soldi. Noi però siamo tifosi. E non ...

napolista : Gli ultras: “Rivedere la nostra maglia in campo è una vergogna di cui non vogliamo essere complici” Sul Secolo XIX… - CalcioNapoli24 : - clubdoria46 : La #Bundesliga vuole giocare, gli #ultras no. La #Polizia in #allarme... - monelloevoluto : Vergognoso,non il fatto in sé per sé, conosciamo gli ultras del Verona, ma che quella cosa sia rimasta lì fino alle… - simshine95 : @fcim_marco @crisinter82 Gli ultras sono molto meglio dei giornalisti sportivi che sono sempre pronti a criticare g… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultras Gli ultras: "Rivedere la nostra maglia in campo è una vergogna di cui non vogliamo essere complici" ilnapolista Dragon Ball Super, quanti livelli ha l'Ultra Istinto di Goku? 0

Goku può trasformarsi con l'Ultra Istinto: ma quanti livelli possiede, questa trasformazione? Alcune riflessioni importanti su Dragon Ball Super e Moro.. Fermi tutti: questo articolo è pensato ...

La Curva Sud sottoscrive l’appello degli ultras d’Italia: “Ora il calcio non ha la priorità”

Diversi gruppi organizzati di tifosi di tutta Italia hanno condiviso un comunicato ufficiale per dire no alla ripresa dei campionati, almeno non nell’immediato. L’appello è stato sottoscritto anche ...

Goku può trasformarsi con l'Ultra Istinto: ma quanti livelli possiede, questa trasformazione? Alcune riflessioni importanti su Dragon Ball Super e Moro.. Fermi tutti: questo articolo è pensato ...Diversi gruppi organizzati di tifosi di tutta Italia hanno condiviso un comunicato ufficiale per dire no alla ripresa dei campionati, almeno non nell’immediato. L’appello è stato sottoscritto anche ...