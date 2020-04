Giù decessi e ricoveri ma torna a crescere numero positivi attivi (Di domenica 26 aprile 2020) Ad oggi, 26 aprile, si registra l’atteso calo-record delle vittime mentre continua (per il 23esimo giorno consecutivo), quello dei ricoverati nelle terapie intensive. Inatteso, invece, l’aumento del numero di positivi-attivi. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 197.675, con un incremento rispetto a ieri di 2.324 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 106.103, con un incremento di 256 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.009 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 93 pazienti rispetto a ieri.21.372 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 161 pazienti rispetto a ieri.82.722 persone, pari al 78% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 260 e portano il totale a 26.644. Il numero complessivo ... Leggi su ladenuncia Calo decessi e giù ricoveri

Frenata-contagi - giù ricoveri in rianimazione. Locatelli : “Sicuro decessi caleranno”

