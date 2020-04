Fase 2 dal 4 maggio: ok ai funerali nelle chiese, scuole chiuse fino a settembre (Di domenica 26 aprile 2020) “Garantiamo scuole aperte già a partire da settembre“. Lo dice il presidente del consiglio Giuseppe Conte in un’intervista a Repubblica. Entro domani sera il premier annuncerà le prime regole della Fase 2 che gradualmente coinvolgerà tutto il Paese a partire da lunedì 4 maggio. Tra le riaperture ci saranno anche quelle delle chiese, ora però … L'articolo Fase 2 dal 4 maggio: ok ai funerali nelle chiese, scuole chiuse fino a settembre proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Fase 2 - Conte : “Dal 4 maggio più spostamenti - nel nuovo decreto il programma della ripresa”

