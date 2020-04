Coronavirus: Spadafora, ‘rispetto il calcio ma nulla è scontato’ (Di domenica 26 aprile 2020) Milano, 26 apr. (Adnkronos) – Nessuno al Governo vuole “penalizzare” il calcio ma sul campionato “nulla è scontato nelle prossime settimane, dobbiamo adeguarci a una evoluzione continua di tutto quello che succede”. Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a Che tempo che fa. “Con il presidente Gravina ho un ottimo rapporto. Io – aggiunge – il mondo del calcio lo sostengo anche come azienda, dà al fisco oltre 1,5 miliardi, è ovvio che è una situazione complicata, credo che questi segnali siano improtanti ma la fase successiva ce le dobbiamo conquistare, nulla è scontato. Vogliamo che il calcio riprenda nel migliore dei modi”, aggiunge. L'articolo Coronavirus: Spadafora, ‘rispetto il calcio ma nulla è scontato’ calcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Spadafora - ‘protocollo Figc insufficiente - servono approfondimenti’

Coronavirus - Spadafora “Nei prossimi giorni decideremo su ripartenza”

Coronavirus - Spadafora “Nei prossimi giorni decideremo su ripartenza” (Di domenica 26 aprile 2020) Milano, 26 apr. (Adnkronos) – Nessuno al Governo vuole “penalizzare” ilma sul campionato “è scontato nelle prossime settimane, dobbiamo adeguarci a una evoluzione continua di tutto quello che succede”. Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo, a Che tempo che fa. “Con il presidente Gravina ho un ottimo rapporto. Io – aggiunge – il mondo dello sostengo anche come azienda, dà al fisco oltre 1,5 miliardi, è ovvio che è una situazione complicata, credo che questi segnali siano improtanti ma la fase successiva ce le dobbiamo conquistare,è scontato. Vogliamo che ilriprenda nel migliore dei modi”, aggiunge. L'articolo, ‘rispetto ilmaè scontato’Web.

SkySport : Allenamenti e ripresa Serie A: Spadafora fa chiarezza ? - Eurosport_IT : 'Il 'Vedremo' non è 'incapacità di decidere'. Io, Ministro dello Sport non voglio penalizzare il calcio, ma deve es… - ilbianconerocom : #Coronavirus, #Spadafora: 'Campionato non sicuro di ripartire, protocollo non adeguato. Subite tante pressioni dal… - sportli26181512 : Coronavirus, Spadafora: 'Protocollo Figc non sufficiente': Le parole del ministro per lo Sport e le Politiche giova… - Fprime86 : RT @SkySport: Allenamenti e ripresa Serie A: Spadafora fa chiarezza ? -