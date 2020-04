Coronavirus | in Germania oltre 154 000 contagi e 5 644 decessi

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 26 aprile 2020) Laha registrato almeno 154.163 casi di infezione dae 5.644 morti, secondo un conteggio effettuato dall’agenzia dpa, aggiornato a questa mattina. Nelle precedenti 24 ore erano stati registrati152.400 casi e 5.461. I tempi in cui vengono rilasciate nuove cifre quotidiane differiscono da stato a stato. Il Robert Koch Institute di Berlino (Rki), la massima autorità epidemiologica in, ha stimato che ad oggi circa 112.000 persone sono già guarite dall’infezione, 2.200 in più rispetto a ieri. Secondo i dati dell’Rki aggiornati a sabato, il tasso dio si è mantenuto a 0,9. Ciò significa che, in media, quasi ogni persona infetta infetta un’altra persona e che il numero di nuovi pazienti diminuisce leggermente. Un numero particolarmente elevato di infezioni è stato ...