Potremmo lanciare un astronauta col coronavirus nello spazio? (Di sabato 25 aprile 2020) 9 aprile 2020: la Expedition 63 decolla verso la Iss (foto NASA/GCTC/Andrey Shelepin)Potrebbe accadere che un astronauta infetto parta per lo spazio? Il dubbio, in piena pandemia, ha preceduto il lancio più recente verso la Stazione spaziale internazionale, quello della Expedition 63, e promette di tornare a breve, visto che il 27 maggio è previsto che la prima capsula con equipaggio di SpaceX, la Crew Dragon, si stacchi da una rampa statunitense. Sebbene in questi termini il problema sia facilmente affrontabile – spoiler: no, è quasi impossibile che un astronauta malato lasci la Terra –, il lancio verso la Iss della Expedition 63, vale a dire di Chris Cassidy, Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner, ha comunque riportato in auge una questione non più dibattuta dai tempi del programma Apollo, quando l’eventualità di una ... Leggi su wired (Di sabato 25 aprile 2020) 9 aprile 2020: la Expedition 63 decolla verso la Iss (foto NASA/GCTC/Andrey Shelepin)Potrebbe accadere che uninfetto parta per lo? Il dubbio, in piena pandemia, ha preceduto il lancio più recente verso la Stazione spaziale internazionale, quello della Expedition 63, e promette di tornare a breve, visto che il 27 maggio è previsto che la prima capsula con equipaggio di SpaceX, la Crew Dragon, si stacchi da una rampa statunitense. Sebbene in questi termini il problema sia facilmente affrontabile – spoiler: no, è quasi impossibile che unmalato lasci la Terra –, il lancio verso la Iss della Expedition 63, vale a dire di Chris Cassidy, Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner, ha comunque riportato in auge una questione non più dibattuta dai tempi del programma Apollo, quando l’eventualità di una ...

walterwhiteITA : Potremmo lanciare un astronauta col coronavirus nello spazio? - WFP_IT : RT @WFP_IT: 'Le carestie non ci sono ancora. Tuttavia, devo lanciare l'allarme: se non ci prepariamo e non agiamo ora, in pochi mesi potrem… - WFP_IT : 'Le carestie non ci sono ancora. Tuttavia, devo lanciare l'allarme: se non ci prepariamo e non agiamo ora, in pochi… - fantaystxQ : 'Imparate a conoscere gli italiani. Noi voliamo su Vienna, potremmo lanciare bombe a tonnellate. Non vi lanciamo ch… - lucamattanza : @PasquinoSalento Però a pensarci, potremmo lanciare il business. Lo applichiamo sia alle strutture dei ristoranti e… -

Ultime Notizie dalla rete : Potremmo lanciare Potremmo lanciare un astronauta col coronavirus nello spazio? Wired.it Potremmo lanciare un astronauta col coronavirus nello spazio?

Contagi in orbita, backward e forward contamination sono alcune delle sfide della nuova era spaziale. Uno stimolo per la ricerca utile anche sulla Terra Potrebbe accadere che un astronauta infetto ...

Riapertura attività, la CNA: “tavolo regionale per avviare fase 2”

rispetto ai quali i titolari sono chiamati ad adeguarsi per potere tornare al lavoro, presto e senza mettere a rischio la salute propria, quella dei lavoratori e dei cittadini. Risulta urgente e ...

Contagi in orbita, backward e forward contamination sono alcune delle sfide della nuova era spaziale. Uno stimolo per la ricerca utile anche sulla Terra Potrebbe accadere che un astronauta infetto ...rispetto ai quali i titolari sono chiamati ad adeguarsi per potere tornare al lavoro, presto e senza mettere a rischio la salute propria, quella dei lavoratori e dei cittadini. Risulta urgente e ...