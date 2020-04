Max Pezzali/ “Finita la quarantena correrò a Roma per abbracciare mio figlio”

(Di sabato 25 aprile 2020) Maxè stato ospite della Toffanin per raccontare gli aneddoti legati alla sua carriera. Oggi, l’intervista viene riproposta a Verissimo - Le Storie.

Corriere della Sera

Max Pezzali è intervenuto a Verissimo – Le Storie, il rotocalco televisivo di Silvia Toffanin. Il cantautore, ex voce degli 883, racconta in un video inedito come sta trascorrendo questi giorni di ...Il cantautore racconta la sua quarantena, il "sogno di San Siro", gli ultimi progetti musicali e la prima cosa che vorrà fare appena finita la quarantena Max Pezzali manda un videomessaggio a ...