Jack Savoretti | chi è | età | carriera | curiosità e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 aprile 2020) Torna l’appuntamento con Verissimo-Le Storie in onda, come sempre, su Canale 5 a partire dalle ore 16.invierà un video messaggio e racconterà ai tanti telespettatori come sta trascorrendo questi giorni di quarantena.: chi è, età,, all’anagrafe Giovanni Edgar Charles Galletto, è nato a Westminster il 10 ottobre del 1983. E’ di origini anglo-itale: suo padre Guido, un mediatore marittimo, lasciò Genova per trasferirsi in Inghilterra, per ere ritorsioni dopo essere stato testimone di una rapina. Sua madre, Ingrid Hepner, invece, è un’ex modella di origini tedesche, ebree e polacche.è nato a Londra, ma ha passato buona parte della sua adolescenza a Carona (Lugano), dove ha frequentato la TASIS. E’ un noto cantante e Neil ...