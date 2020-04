Focolaio Siciliani carni, sono 56 i casi positivi non 66, il risultato dei tamponi di sette dipendenti resta “sospeso” (Di sabato 25 aprile 2020) Non sono 66 i casi di lavoratori positivi alla Siciliani carni ma 56. A renderlo noto è stata la commissaria prefettizia di Palo del Colle, Rossana Riflesso. Per altri sette dipendenti dell’azienda il risultato resta al momento sospeso. Sembra che i sette dipendenti dovranno ripetere il test. Rossana Riflesso ha reso noto anche che fino a questo momento sono stati effettuati 468 tamponi e che nei prossimi giorni saranno fatti altri. Nei prossimi giorni l’Asl di Bari e la dirigenza dello stabilimento si incontreranno per stabilire i tempi di sospensione delle attività dell’azienda. Leggi su baritalianews Focolaio alla Siciliani - interrogazione parlamentare dell’On. Ruggiero (M5S) “È necessario fare chiarezza su una vicenda in cui interventi tardivi potrebbero aver giocato un ruolo fatale”

Il dato aggiornato di contagi alla Siciliani Carni di Palo del Colle è di 66 lavoratori. A renderlo noto è stato il commissario prefettizio di Palo del Colle Rossana Riflesso.

Troppi casi di positività all'interno delle Rsa e così il M5S lancia un appello alla Regione: "Ispettori Covid nelle residenze sanitarie assistite e nelle case di risposo per accertare il rispetto ...

