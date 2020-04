Fiumicino, 100 controlli della polizia per il 25 Aprile (Di sabato 25 aprile 2020) Giornata di controlli per gli agenti della polizia di stato a Fiumicino, dove sono stati effettuati 100 controlli. Solo 7 i cittadini sanzionati per non aver rispettato il Dpcm. Tra loro, una coppia di Roma, fermata dalla polizia di stato, sosteneva di essere uscita per andare a comprare le sigarette: entrambi sono stati denunciati per false dichiarazioni, in quanto avevano lasciato il Comune di residenza contravvenendo al decreto ministeriale che vieta gli spostamenti se non per motivi di lavoro, salute o di urgente necessità. Fermato e sanzionato anche un uomo che, completamente equipaggiato da biker, è stato fermato sulla pista ciclabile all’altezza del cimitero, sostenendo di non sapere nulla del decreto che vietava tale attività. Gli altri sanzionati sono stati trovati in spiaggia, nonostante il divieto, e in strada, tutti senza valido motivo. Continua a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 aprile 2020) Giornata diper gli agentidi stato a, dove sono stati effettuati 100. Solo 7 i cittadini sanzionati per non aver rispettato il Dpcm. Tra loro, una coppia di Roma, fermata dalladi stato, sosteneva di essere uscita per andare a comprare le sigarette: entrambi sono stati denunciati per false dichiarazioni, in quanto avevano lasciato il Comune di residenza contravvenendo al decreto ministeriale che vieta gli spostamenti se non per motivi di lavoro, salute o di urgente necessità. Fermato e sanzionato anche un uomo che, completamente equipaggiato da biker, è stato fermato sulla pista ciclabile all’altezza del cimitero, sostenendo di non sapere nulla del decreto che vietava tale attività. Gli altri sanzionati sono stati trovati in spiaggia, nonostante il divieto, e in strada, tutti senza valido motivo. Continua a ...

