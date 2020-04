Di Maio apre al Mes | “Con l’Unione Europea si può trattare”

(Di sabato 25 aprile 2020) Il Ministro degli Esteri, Luigi Dial Mes. Per l’ex esponente del Movimento 5 Stelle con l’Europa si può trattare. Un’apertura inaspettata questa mattina quella di Luigi Disul Mes. L’ex deputato pentastellato infatti si è mostrato a favore del Meccanismo Europeo di Stabilità, annunciando come questa sia la partita della vita … L'articolo Dial Mes: “Con l’Unionesi può trattare” proviene da www.inews24.it.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Luigi Di Maio apre: sul Mes si può trattare con l'Europa #coronavirus - Agenzia_Ansa : Di Maio apre: sul #Mes si può trattare #ANSA - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: Di Maio apre: sul #Mes si può trattare #ANSA - Lucia76fm : RT @laltrodiego: #25aprile, è ufficiale: ?? #DiMaio apre al #MES ?? - LucaRossi666 : @helg_haper @DalilaNesci E pure il ministro degli esteri si sta piddinizzando, mamma mia che roba -

Il ministro degli Esteri in un'intervista a La Stampa apre al cosiddetto Fondo Salva-Stati. Sul ruolo di Vittorio Colao: "Grande manager e professionista". Poi, un passaggio sulla ricorrenza del 25 ap ...