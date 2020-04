Coronavirus | impatto devastante anche sul METEO

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 25 aprile 2020) L'della crisi economica provocata dal/COVID-19 si sta facendo sentire in modo rilevanti (per certi versinel campo dellarologia. Effetti che vanno al di là della semplice perdita di dati ottenuti da voli commerciali, che ovviamente sono essenziali per l'elaborazione dei modelli numerici. Lo stop delle attività umane sta provocando problemi più impattanti: gli studiosi non possono raccogliere i dati delle serie climiche e la mancanza di manutenzione mette in pericolo alcune sonde e boe. Ma cosa potrebbe succedere se questi problemi dovessero continuare ancora per settimane? Un gruppo di ricercatori della Oregon State University di Corvallis ha il compito di manutentare più di 100 sensori che fanno parte di una rete di osservazionerologica il cui costo si aggira attorno a 44 milioni di ...