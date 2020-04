Very Insta People, intervista a Diana Bancale di inviaggiodasola (Di venerdì 24 aprile 2020) Nuovo appuntamento con il format Very Insta People, dedicato a personaggi e blogger legati in qualche forma al mondo di Instagram. La protagonista della puntata odierna è Diana Bancale del blog inviaggiodasola. Un progetto molto interessante e peculiare da cui siamo rimasti affascinati. D: Diana, come nasce in viaggio da sola? R: Il blog è stata l’espressione di una passione che avevo da anni: quella dei viaggi in solitaria. Sono sempre stata una persona indipendente, che ama la compagnia ma sa stare molto bene anche da sola. Intorno ai 20 anni ho iniziato a viaggiare da sola e ho capito che questo modo di viaggiare mi permetteva finalmente di essere me stessa, sentirmi libera e assecondare i miei gusti in tema di viaggi senza quei compromessi che devi per forza di cose fare quando viaggi in compagnia. Il fatto che una ragazza giovane scegliesse di partire da sola ... Leggi su nonsolo.tv Very Insta People - intervista a Federica Constantini di Dolci Senza Burro

