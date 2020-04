Veneto, Zaia presenta un’ordinanza per “togliere tutte le restrizioni rimaste” (Di venerdì 24 aprile 2020) Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha firmato e presentato oggi una nuova ordinanza per “togliere tutte le restrizioni rimaste”. Una mossa a sorpresa che sembra non voler aspettare i tempi nazionali imposti dal governo e non ancora del tutto definiti. L’ordinanza dispone infatti una serie di misure che appaiono come una sorta di anticipo della “fase 2”. Vengono consentite alcune deroghe alle restrizioni in particolare nel commercio. “Siamo andati a raschiare sul fondo del barile, con lucidità e considerando un trend positivo che dura ormai da due settimane”, ha spiegato Zaia nel corso del consueto punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera. “Noi raschiamo il fondo del barile, aprendo tutto l’apribile anche esponendoci a qualche ricorso ma la mia preghiera ai cittadini è ‘non abbassate ... Leggi su tpi Zaia ha allentato tutte le restrizioni in Veneto

Da Zaia ordinanza a sorpresa "In Veneto via tutte le restrizioni"

