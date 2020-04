Va al funerale della madre, multato dai carabinieri: “Ecco che mi hanno detto” (Di venerdì 24 aprile 2020) Paradossale quanto accaduto ad un uomo in Sardegna, stando al suo racconto. Bruno Zidda, autotrasportatore originario di Olbia, stava rientrando a casa dopo il funerale della madre, deceduta a 75 anni a causa del coronavirus, quando è stato fermato e multato dai carabinieri a Olmedo, un comune in provincia di Sassari. Nonostante abbia illustrato la motivazione, i militari non hanno voluto sentire ragioni e lo hanno sanzionato. Zidda ha voluto raccontare la sua storia in un’intervista a ‘La Nuova Sardegna’. Ecco cosa ha riferito l’uomo: “Mia madre è morta di Covid-19 lo scorso 16 aprile a Milano, dove si trovava da Natale. Mercoledì la salma è arrivata a Cagliari con un volo proveniente da Malpensa. Ho raggiunto Olmedo per aspettare l’arrivo del carro funebre e firmare tutti i documenti. Era molto tardi per procedere alla ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - multato per essere stato al funerale della madre

