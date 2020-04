Uomini | ma che problema avete con le bio di Tinder???

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 24 aprile 2020) Nella noia emotiva di questi giorni di quarantena mi trovo spesso e volentieri a navigare su Tinder. Per dire la verità, più che la ricerca vera e propria di una connessione è un passatempo con un finale un po’ scontato: so già che non mi piacerà nessuno. E il mio corpo lo sa: lo swipe è automatico, il pollice va a sinistra di default, come se fosse un movimento involontario, tipo respirare. Inspiro e faccio swipe a sinistra. Espiro e, indovinate? Faccio swipe a sinistra. A volte mi pento nel secondo stesso in cui vedo il NOPE rosso che fa scomparire nell’etere il mio possibile prossimo fidanzato che ho cestinato troppo frettolosamente: Emma, non hai nemmeno letto la bio! E va beh, si vede che non era destino.