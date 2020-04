(Di venerdì 24 aprile 2020)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli conferenza stampa l’istituto superiore di sanità sull’andamento epidemiologico del covid-19 la situazione è nettamente migliorata ha detto il presidente dell’Istituto Silvio brusaferro ma c’è una circolazione del virus che continua e di cui tener conto e ci vuole cautela nelle misure di riapertura il numero di casi di covid-19 si Sta riducendo dappertutto ma è ancora necessaria prudenza rispetto alle misure di riapertura perché la situazione è diversificata nel paese in Austria dal 4 maggio riaprono le scuole per il momento però solo le classi che devono affrontare l’esame di maturità lo ha annunciato il ministro dell’istruzione da metà maggio riprenderà l’insegnamento per i bambini dai 6 ai 14 ...

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie dal mondo: Oms, in Europa metà morti in case di cura. Fallita sperimentazione farmaco r… - GassmanGassmann : EXE, i #GreenHeroes del digitale sostenibile - La Stampa - Ultime notizie di cronaca e news dall'Italia e dal mondo… - fanpage : Galli: “Per analisi di massa il test rapido è l’unico possibile” #24aprile - corgiallorosso : #SerieA, la ripresa degli allenamenti dal 18 maggio - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 24-04-2020 ore 15:10: romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Corriere della Sera

Ryanair nel mirino dei viaggiatori, anche adesso sotto emergenza coronavirus. Neanche il lockdown «impedisce alla compagnia aerea di adottare le solite condotte poco trasparenti - fa sapere ...Il premier Conte in una recente interivista rilasciata alla Suddeutsche Zeitung ha ribadito che il MES in Italia non gode di buona fama malcontento scattato dopo il casoi greco ed ha messo in luce il ...