The Batman | Zoe Kravitz deve restare in forma anche in quarantena per il ruolo di Catwoman

Nonostante l'isolamento causato dal Coronavirus, Zoe Kravitz continua ad allenarsi per essere perfetta nei panni di Catwoman in The Batman quando le riprese ripartiranno. Zoe Kravitz è una delle star del cast di The Batman, il nuovo film di Matt Reeves che riporterà il Cavaliere Oscuro sul grande schermo, e nonostante il blocco causato dalla recente pandemia di COVID-19 continua ad allenarsi anche in quarantena per interpretare Catwoman. In una nuova intervista a Vanity Fair, l'attrice ha infatti svelato che, nonostante la produzione sia bloccata come tante in questo periodo, lei continua a tenersi in forma per interpretare al meglio il personaggio di Catwoman: "Non è che lo studio mi ha chiamato e mi ha detto di non ingrassare. Ma dopo essermi allenata per ..."

The Batman - rivelati alcuni dettagli sulla trama del film?

