Stop Eredivisie | Ajax | «Primo posto Tutto qui» – FOTO

(Di venerdì 24 aprile 2020) La breve nota dell'dopo la decisione della Federcalcio olandese di interrompere definitivamente il campionato diDopo la notizia dellodefinitivo del campionato die della non assegnazione del titolo all', attualmente prima in classifica, arriva la reazione dei Lancieri ai provvedimenti della KNVB. «qui. La stagione è chiusa. Primi in classifica ma niente titolo». Questo il malinconico tweet della società di Amsterdam. First place, that's it… pic.twitter.com/NCyw8pBYZm — AFC(@AFC) April 24, 2020