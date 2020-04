Sondaggi elettorali TP, italiani spaccati sull’app Immuni (Di venerdì 24 aprile 2020) Sondaggi elettorali TP, italiani spaccati sull’app Immuni Gli italiani appaiono ancora incerti sull’app Immuni, quella che dopo il 4 maggio potrebbe avvertirci in caso di contatto con qualcuno che poi viene dichiarato positivo al coronavirus. Forse se ne sa ancora troppo poco, e questo si ripercuote sulle opinioni dei nostri intervistati. Solo il 37,8% ritiene necessaria l’app, mentre il 31,9%, in gran parte elettori di centrodestra, non si fida. Vi è un’ampia fascia, del 24,7%, che invece sta alla finestra, e aspetta di capire quanto la privacy potrebbe essere violata.Segui Termometro Politico su Google News Fonte: Termometro PoliticoLa Fase 2 si avvicina e le cose potrebbero cambiare anche nel mondo politico. Alla prova sarà la leadership di Conte, verso cui l’elettorato nutre ancora una discreta fiducia per ora, superiore al 40%, il ... Leggi su termometropolitico Sondaggi elettorali Tecnè : calano Lega - Pd e Fratelli d’Italia

Sondaggi elettorali Emg : fase 2 - il 20% degli italiani eviterà i mezzi pubblici

Sondaggi politici elettorali oggi 24 aprile 2020 : Lega ancora in calo di consensi - sale il Pd. Disastro Italia Viva (Di venerdì 24 aprile 2020)TP,sull’appGliappaiono ancora incerti sull’app, quella che dopo il 4 maggio potrebbe avvertirci in caso di contatto con qualcuno che poi viene dichiarato positivo al coronavirus. Forse se ne sa ancora troppo poco, e questo si ripercuote sulle opinioni dei nostri intervistati. Solo il 37,8% ritiene necessaria l’app, mentre il 31,9%, in gran parte elettori di centrodestra, non si fida. Vi è un’ampia fascia, del 24,7%, che invece sta alla finestra, e aspetta di capire quanto la privacy potrebbe essere violata.Segui Termometro Politico su Google News Fonte: Termometro PoliticoLa Fase 2 si avvicina e le cose potrebbero cambiare anche nel mondo politico. Alla prova sarà la leadership di Conte, verso cui l’elettorato nutre ancora una discreta fiducia per ora, superiore al 40%, il ...

La7tv : #omnibus @lorepregliasco (@you_trend) commenta gli ultimi #sondaggi elettorali in cui, non solo in Italia, i… - AndreaIrbeti : Sondaggi elettorali, Lega e Pd mai così vicini: sono separati solo da 3 punti - PaoloAruffo : RT @La7tv: #omnibus @lorepregliasco (@you_trend) commenta gli ultimi #sondaggi elettorali in cui, non solo in Italia, i #partiti di opposiz… - TPeppino : RT @Area51cinqueuno: Sondaggi politici elettorali oggi 24 aprile 2020: Lega ancora in calo di consensi, sale il Pd e il M5S. Disastro Ita… - LauraGio_75 : RT @Area51cinqueuno: Sondaggi politici elettorali oggi 24 aprile 2020: Lega ancora in calo di consensi, sale il Pd e il M5S. Disastro Ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi elettorali Ultimi sondaggi, la supermedia del 24 aprile: Calo della Lega, crescita Fratelli d'Italia La7 Sondaggi elettorali Tecnè: calano Lega, Pd e Fratelli d’Italia

Al contempo cresce anche il numero di chi non gradisce l’operato di questo governo (dal 64,1% al 64,5%). I sondaggi elettorali Tecnè hanno chiesto conto agli italiani della loro situazione economica ...

Sondaggi elettorali Emg: fase 2, il 20% degli italiani eviterà i mezzi pubblici

Stabili Azione (2,3%) e Più Europa (1,7%). Sondaggi elettorali Ixè: fase 2, il 20% degli italiani eviterà i mezzi pubblici: dal 21 al 22 aprile. Campione rappresentativo della popolazione italiana ...

Al contempo cresce anche il numero di chi non gradisce l’operato di questo governo (dal 64,1% al 64,5%). I sondaggi elettorali Tecnè hanno chiesto conto agli italiani della loro situazione economica ...Stabili Azione (2,3%) e Più Europa (1,7%). Sondaggi elettorali Ixè: fase 2, il 20% degli italiani eviterà i mezzi pubblici: dal 21 al 22 aprile. Campione rappresentativo della popolazione italiana ...