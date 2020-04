Nursing Up a Regione Lazio: ecco perchè non firmiamo accordo (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma – Nursing Up Lazio non ha firmato l’accordo in Regione sul riconoscimento per l’eccezionale attivita’ svolta dagli operatori del servizio Sanitario Regionale del Lazio, a seguire la lettera indirizzata alla Regione Lazio con le motivazioni: “La presente facendo seguito alla conference call, svoltasi ieri, comunicatami 30 minuti prima. Nel documento vi e’ l’impegno di tutela nei confronti del personale coinvolto nei reparti COVID, ma non si tiene in considerazione il personale che e’ stato ugualmente esposto, anche indirettamente, a causa della nota penuria di DPI.” “I dati, tra l’altro ci dicono di un basso tasso di contagi, per fortuna, nei reparti o ospedali COVID, mentre il tasso e’ alto nei reparti e ospedali cosi’ detti no COVID. Ovviamente Nursing Up non intende mettere sullo stesso piano, il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma –Upnon ha firmato l’insul riconoscimento per l’eccezionale attivita’ svolta dagli operatori del servizio Sanitario Regionale del, a seguire la lettera indirizzata allacon le motivazioni: “La presente facendo seguito alla conference call, svoltasi ieri, comunicatami 30 minuti prima. Nel documento vi e’ l’impegno di tutela nei confronti del personale coinvolto nei reparti COVID, ma non si tiene in considerazione il personale che e’ stato ugualmente esposto, anche indirettamente, a causa della nota penuria di DPI.” “I dati, tra l’altro ci dicono di un basso tasso di contagi, per fortuna, nei reparti o ospedali COVID, mentre il tasso e’ alto nei reparti e ospedali cosi’ detti no COVID. OvviamenteUp non intende mettere sullo stesso piano, il ...

factchecking18 : @MarcoGuidi13 @repubblica Non sn convinto, aspetto numeri ufficiali. Anyway, RSA è responsabilità delle regioni, si… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times ?? Nurse Times Coronavirus, Nursing Up Piemonte: “Offensiva la proposta della Regione di un incentivo pari ad… - NurseTimes : ?? Nurse Times ?? Nurse Times Coronavirus, Nursing Up Piemonte: “Offensiva la proposta della Regione di un incentivo… - AssoCare : Nursing Up – Irricevibile la proposta della Regione di un incentivo di appena 18 milioni destinato solo al 25% del… -