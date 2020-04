MEF | depositata lista per Cda Banca Mps Arrivano Grieco e Bastianni

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – In vista dell’assemblea degli azionisti diMonte dei Paschi di Siena convocata per il prossimo lunedì 18 Maggio, il ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto titolare del 68,25% del capitale, ha provveduto a depositare laper la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. Il Mef, con un comunicato diffuso ieri in tarda serata, ha annunciato di aver indicato Patriziacome presidente e Guido Bastianini come amministratore delegato. Nel board saranno presenti Francesca Bettìo, Rita Laura D’Ecclesia, Nicola Maione, Raffaele Di Raimo, Marco Bassilichi, Rosella Castellano, Luca Bader, Francesco Bochicchio, Olga Cuccurullo e Roberto Rao. Per il nuovo collegio sindacale dellail Ministero ha indicato Luigi Soprano, Alessia Bastiani, Lorenzo Chieppa e Piera Braja. Nella nota che ufficializza le candidature ...