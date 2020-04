Intel, utili e ricavi a doppia crescita. Cauto l’outook (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Si muove al ribasso il titolo Intel, che passa di mano in perdita del 2,96%, nonostante i buoni risultati del primo trimestre 2020. Il produttore di chip ha chiuso il periodo con ricavi pari a 19,8 miliardi di dollari, in aumento del 23,5% rispetto ai 16,1 miliardi dell’analogo periodo del 2018, mentre l’utile rettificato è balzato 1,45 dollari per azione, in crescita del 63% rispetto agli 89 centesimi dell’anno precedente. Gli analisti si aspettavano un EPS di 1,27 dollari e ricavi per 18,7 miliardi. Nel secondo trimestre, tuttavia, è atteso un calo delle performance, sulla significativa incertezza economica del periodo legato alla pandemia globale del coronavirus. Intel prevede una contrazione delle entrate a 18,5 miliardi, con un margine operativo non GAAP del 30% ed un utile per azione di circa 1,10 dollari. L’analisi ... Leggi su quifinanza I consigli utili per una spesa intelligente ai tempi del Coronavirus (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Si muove al ribasso il titolo, che passa di mano in perdita del 2,96%, nonostante i buoni risultati del primo trimestre 2020. Il produttore di chip ha chiuso il periodo conpari a 19,8 miliardi di dollari, in aumento del 23,5% rispetto ai 16,1 miliardi dell’analogo periodo del 2018, mentre l’utile rettificato è balzato 1,45 dollari per azione, indel 63% rispetto agli 89 centesimi dell’anno precedente. Gli analisti si aspettavano un EPS di 1,27 dollari eper 18,7 miliardi. Nel secondo trimestre, tuttavia, è atteso un calo delle performance, sulla significativa incertezza economica del periodo legato alla pandemia globale del coronavirus.prevede una contrazione delle entrate a 18,5 miliardi, con un margine operativo non GAAP del 30% ed un utile per azione di circa 1,10 dollari. L’analisi ...

