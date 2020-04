In guerra per amore e il rapporto Scotten: la vera storia, le polemiche sulle inesattezze (Di venerdì 24 aprile 2020) In occasione della messa in onda su RAI 3 di In guerra per amore, approfondiamo alcuni degli argomenti trattati da Pif, in particolare il rapporto Scotten, il documento mostrato alla fine del film. Stasera su RAI 3 in prima serata arriva In guerra per amore di Pif. Il film si ispira al rapporto Scotten che avvalora la teoria, criticata da molti storici, secondo cui la mafia abbia offerto il suo sostegno logistico agli americani durante il loro sbarco in Sicilia per liberare l'Italia. Vediamo cosa è il rapporto Scotten e alcune delle polemiche nate dopo l'arrivo nelle sale della pellicola. Lo Sbarco In Sicilia Gli americani sbarcarono in Sicilia il 9 Luglio del 1943 con l'obiettivo di liberare l'Italia e l'Europa dal Nazismo. Secondo alcuni storici per approdare nell'isola si avvalsero dell'aiuto dei ... Leggi su movieplayer IN GUERRA PER AMORE - RAI 3/ Splende la stella di Miriam Leone (oggi - 24 aprile)

In guerra per amore - stasera su Rai3 il film di Pif con Miriam Leone

