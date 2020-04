Ikea regala la ricetta delle sue polpett | il post diventa virale

Leggi su chedonna

(Di venerdì 24 aprile 2020) In questo momento così duro per tutti a causa dell’emergenza Coronavirus,ha deciso di fare un regalo a tutte le famiglie svelando lasuee sui social.è da sempre vicina ai suoi clienti, ma in questo periodo storico in cui la maggior partefamiglie si trova a vivere l’isolamento … L'articololasueilè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it