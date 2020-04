Federalberghi: “Una catastrofe: -73% per fatturato 2020” (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Una catastrofe con una perdita di fatturato intorno al 73% per il 2020. Così ha definito l’attuale situazione del settore turistico il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara, intervistato a Radio Cusano Campus. “La situazione è catastrofica. Quest’anno si stima una perdita del 73% del fatturato. Di stranieri ne vedremo pochi, così come molti italiani non andranno in vacanza. Ora tutti gli alberghi stanno dando la possibilità di prenotazioni molto flessibili”, ha ricordato Nucara. “Noi diciamo a tutti: prenotate con fiducia, perché le date – ha aggiunto – si potranno cambiare senza rimetterci nulla. Chiediamo che le tasse vengano ridotte e dei contributi a fondo perduto su una quota del fatturato dell’anno scorso, su una quota del fatturato perso. In questo momento le ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Unacon una perdita diintorno al 73% per il 2020. Così ha definito l’attuale situazione del settore turistico il direttore generale di, Alessandro Nucara, intervistato a Radio Cusano Campus. “La situazione è catastrofica. Quest’anno si stima una perdita del 73% del. Di stranieri ne vedremo pochi, così come molti italiani non andranno in vacanza. Ora tutti gli alberghi stanno dando la possibilità di prenotazioni molto flessibili”, ha ricordato Nucara. “Noi diciamo a tutti: prenotate con fiducia, perché le date – ha aggiunto – si potranno cambiare senza rimetterci nulla. Chiediamo che le tasse vengano ridotte e dei contributi a fondo perduto su una quota deldell’anno scorso, su una quota delperso. In questo momento le ...

