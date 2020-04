Facebook Messenger Rooms | la migliore alternativa a Zoom per le videochiamate di gruppo

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 24 aprile 2020)non vuole farsi sfuggire il treno dellein questo momento di emergenza dovuto al coronavirus e annuncia, un servizio di telefonate video diche consente di trascorrere del tempo di qualità con amici, familiari e persone con cui si condividono interessi. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Menlo Park, Mark Zuckerberg, in un evento live suin cui ilprova ad affossare la corsa die Google Meet per cercare di togliere loro utenti e dare respiro a WhatsApp che nelle ultime settimane ha visto i propri server in sovraccarico a causa di un'impennata di chiamate dipari al 1000%. E proprio per rendere la nuova funzionalità completa e davvero funzionale,non avrà limiti di tempo, potrà ospitare fino a 50 persone in contemporanea e sarà utilizzabile senza ...