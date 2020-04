De Luca: “Siamo nel pieno del chiacchiericcio nazionale sulla fase 2” (Di venerdì 24 aprile 2020) Il Governatore della Regione campani De Luca parla in conferenza stampa per illustrare la fase due Abbiamo avuto due argomenti di dibattito politico, uno ha riguardato il rapporto tra nord e sud, al nord hanno voluto aprire questo dibattito Siamo entrati pienamente nella fase 2 anche dal punto di vista del dibattito, siamo nel pieno del chiacchiericcio nazionale, la mia impressione è deprimente. C’è chi ritiene che si possa contrattare con l’Europa una linea di credito importante e chi ritiene che l’Italia possa e debba avere qualche centinaio di miliardi. C’è qualcuno che ritiene che il nostro Paese debba e possa chiedere soldi a fondo perduto. Soldi non ne regala nessuno e non ne regalerà nessuno, quello che possiamo ottenere è una linea di credito molto ampia a tasso zero diluita nell’arco di 10-15 anni. La cosa che ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - De Luca a Caserta : “Siamo preparati per la seconda fase”

Il Governatore della Regione campani De Luca parla in conferenza stampa per illustrare la fase due Abbiamo avuto due argomenti di dibattito politico, uno ha riguardato il rapporto tra nord e sud, al nord hanno voluto aprire questo dibattito Siamo entrati pienamente nella fase 2 anche dal punto di vista del dibattito, siamo nel pieno del chiacchiericcio nazionale, la mia impressione è deprimente. C'è chi ritiene che si possa contrattare con l'Europa una linea di credito importante e chi ritiene che l'Italia possa e debba avere qualche centinaio di miliardi. C'è qualcuno che ritiene che il nostro Paese debba e possa chiedere soldi a fondo perduto. Soldi non ne regala nessuno e non ne regalerà nessuno, quello che possiamo ottenere è una linea di credito molto ampia a tasso zero diluita nell'arco di 10-15 anni.

