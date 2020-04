Coronavirus: vende guanti e mascherine con prezzi +700%, denunciato (Di venerdì 24 aprile 2020) Milano, 24 apr. (Adnkronos) – I finanzieri del Gruppo di Lodi, su segnalazione di un cittadino, hanno individuato, in sole 12 ore, una società operante in provincia di Milano che commercializzava dispositivi di protezione individuale effettuando una rilevante speculazione sui prezzi di vendita. L'articolo Coronavirus: vende guanti e mascherine con prezzi +700%, denunciato proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : vende guanti e mascherine con prezzi +700% - denunciato

Roma - doppia multa al barbiere aperto nonostante le norme sul Coronavirus : vendeva misterioso elisir sessuale

Coronavirus - alla moglie del viceministro Sileri un appalto per vendere mascherine? L’accusa delle Iene (Di venerdì 24 aprile 2020) Milano, 24 apr. (Adnkronos) – I finanzieri del Gruppo di Lodi, su segnalazione di un cittadino, hanno individuato, in sole 12 ore, una società operante in provincia di Milano che commercializzava dispositivi di protezione individuale effettuando una rilevante speculazione suidi vendita. L'articoloconproviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Coronavirus: vende guanti e mascherine con prezzi +700%, denunciato... - genovapostnews : Coronavirus, il vino c’è ma non si vende. E in Liguria la prossima vendemmia potrebbe saltare - romasulweb : Coronavirus Roma, barbiere non rispetta la chiusura per lockdown e vende 'elisir sessuale'. Multato - AndreaGreco1975 : #COVID19 #mascherine: sul loro prezzo ai #consumatori una soluzione dal #codice civile. Art. 1339 c.c. inserzione a… - Blanche89690481 : RT @Lanf040264: #Coronavirus. L’edicola che non vende più #Libero: si trova a Montalto Offugo in provincia di #Cosenza. Andiamo a comprar… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vende Coronavirus: vende guanti e mascherine con prezzi +700%, denunciato Affaritaliani.it Coronavirus: vende guanti e mascherine con prezzi +700%, denunciato

Milano, 24 apr. (Adnkronos) - I finanzieri del Gruppo di Lodi, su segnalazione di un cittadino, hanno individuato, in sole 12 ore, una società operante in provincia di Milano che commercializzava ...

Delivery ristoranti, De Vivo: "I locali medio-grandi non riapriranno neppure nella fase 2"

Il ristoratore esprime poi dei dubbi anche sulla fase 2 che dovrebbe partire a maggio con molte limitazioni per evitare i contagi da Covid-19: "Il lavoro nostro è di contatto ... ma un locale grosso ...

Milano, 24 apr. (Adnkronos) - I finanzieri del Gruppo di Lodi, su segnalazione di un cittadino, hanno individuato, in sole 12 ore, una società operante in provincia di Milano che commercializzava ...Il ristoratore esprime poi dei dubbi anche sulla fase 2 che dovrebbe partire a maggio con molte limitazioni per evitare i contagi da Covid-19: "Il lavoro nostro è di contatto ... ma un locale grosso ...