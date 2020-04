Coronavirus, il superboss Nitto Santapaola resta in carcere. Il giudice: “È in cella singola al 41bis, protetto dal rischio contagio” (Di venerdì 24 aprile 2020) Nitto Santapaola vede allontanarsi l’ipotesi di andare ai domiciliari sfruttando l’emergenza Coronavirus. Il motivo? Il regime di 41bis, il carcere duro per detenuti mafiosi, lo protegge dal rischio contagio. Una valutazione messa nero su bianco dal tribunale di Sorveglianza di Milano, al quale nei giorni scorsi è arrivata dal carcere di Opera la relazione sanitaria del boss di Cosa nostra. “Trattasi di soggetto di elevata pericolosità sociale, uno dei massimi esponenti dell’organizzazione criminale denominata Cosa nostra“, sottolinea il direttore del penitenziario Silvio Di Gregorio, nella sua lettera al tribunale di Sorveglianza. Allegata c’è la relazione sanitaria di Santapaola dell’11 aprile scorso: i medici fanno l’elenco dei problemi sanitari che affliggono il capomafia di Catania, oggi 81enne, spiegando che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 aprile 2020)vede allontanarsi l’ipotesi di andare ai domiciliari sfruttando l’emergenza. Il motivo? Il regime di 41bis, ilduro per detenuti mafiosi, lo protegge dal rischio contagio. Una valutazione messa nero su bianco dal tribunale di Sorveglianza di Milano, al quale nei giorni scorsi è arrivata daldi Opera la relazione sanitaria del boss di Cosa nostra. “Trattasi di soggetto di elevata pericolosità sociale, uno dei massimi esponenti dell’organizzazione criminale denominata Cosa nostra“, sottolinea il direttore del penitenziario Silvio Di Gregorio, nella sua lettera al tribunale di Sorveglianza. Allegata c’è la relazione sanitaria didell’11 aprile scorso: i medici fanno l’elenco dei problemi sanitari che affliggono il capomafia di Catania, oggi 81enne, spiegando che si ...

Nitto Santapaola vede allontanarsi l’ipotesi di andare ai domiciliari sfruttando l’emergenza coronavirus. Il motivo? Il regime di 41bis, il carcere duro per detenuti mafiosi, lo protegge dal rischio ...

Angelino Alessandro aveva già avanzato istanza di incompatibilità con il regime carcerario dovuta allo stato di salute del boss e a seguito dell’emergenza coronavirus, il magistrato di ...

