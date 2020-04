Auguri a Rossana Rossanda (Di venerdì 24 aprile 2020) Ieri, 23 aprile, era il compleanno di Rossana, la «ragazza del secolo scorso». Il manifesto, come suo solito, o arriva troppo presto oppure troppo tardi. Oggi, al nostro saluto puntuale sull’online, aggiungiamo un abbraccio diretto sul giornale di carta suo e nostro. Il poeta Costantino Kavafis – rendendo omaggio alla nobile figura di Anna Dalassene e alle parole dettate in suo onore dal figlio, l’imperatore Alessio Comneno – scriveva un elogio come debito d’amore dovuto ad una madre, con questo … Continua L'articolo Auguri a Rossana Rossanda proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Tanti auguri Rossana (Di venerdì 24 aprile 2020) Ieri, 23 aprile, era il compleanno di, la «ragazza del secolo scorso». Il manifesto, come suo solito, o arriva troppo presto oppure troppo tardi. Oggi, al nostro saluto puntuale sull’online, aggiungiamo un abbraccio diretto sul giornale di carta suo e nostro. Il poeta Costantino Kavafis – rendendo omaggio alla nobile figura di Anna Dalassene e alle parole dettate in suo onore dal figlio, l’imperatore Alessio Comneno – scriveva un elogio come debito d’amore dovuto ad una madre, con questo … Continua L'articoloproviene da il manifesto.

cinziapalcani : RT @ilmanifesto: Oggi è il compleanno di Rossana Rossanda. Vogliamo dirle il nostro affetto e la nostra riconoscenza. Due citazioni, che v… - airamonivas : RT @EPalazzotto: 'Compagno è una bella parola. È la proiezione pubblica e civile di un rapporto in cui si può non essere amici ma si convie… - ErasmoDAngelis : RT @ytali_: Tanti auguri per i suoi 96 anni a #RossanaRossanda, “la signora della sinistra italiana”, che con i suoi articoli, libri e sagg… - feboleondini : RT @ilmanifesto: Oggi è il compleanno di Rossana Rossanda. Vogliamo dirle il nostro affetto e la nostra riconoscenza. Due citazioni, che v… - erminiapiera : RT @ilmanifesto: Oggi è il compleanno di Rossana Rossanda. Vogliamo dirle il nostro affetto e la nostra riconoscenza. Due citazioni, che v… -

Ultime Notizie dalla rete : Auguri Rossana Tanti auguri Rossana Il Manifesto Didattica a distanza e maturità al tempo del coronavirus: gli auguri del direttore Usr Puglia agli studenti

In studio, ospiti in videoconferenza di Gianpaolo Balsamo (giornalista della «Gazzetta»), oltre al direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Puglia, Anna Cammalleri, alcuni studenti e ...

Tanti auguri Rossana

Ogni tanto qualcuno mi ferma con gentilezza. “Lei è stata un mito!” Ma chi vuol essere un mito? Non io. I miti sono una proiezione altrui, io non c’entro. Mi imbarazza. Non sono onorevolmente ...

In studio, ospiti in videoconferenza di Gianpaolo Balsamo (giornalista della «Gazzetta»), oltre al direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Puglia, Anna Cammalleri, alcuni studenti e ...Ogni tanto qualcuno mi ferma con gentilezza. “Lei è stata un mito!” Ma chi vuol essere un mito? Non io. I miti sono una proiezione altrui, io non c’entro. Mi imbarazza. Non sono onorevolmente ...