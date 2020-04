36 miliardi che volano via. Sarà Conte a rifilarci la patrimoniale (Di venerdì 24 aprile 2020) Giuseppe Conte non la smette di prenderci in giro. Persino ieri sera si è presentato con la solita diretta facebook per dirci di aver vinto al Consiglio europeo. Nessuno sa cosa. Tanto è vero che se esultano Contemporaneamente pidioti e grillini – che volevano cose opposte sul Mes – non è difficile pensare al solito imbroglio. Intanto i miliardi volano. Le spese sanitarie dovranno aspettare ancora un po’, nella borsa di Conte i 36 miliardi del Mes ancora non ce li ha infilati nessuno. Stanno su una nuvola o in cassaforte, chissà. Ma a noi certo non li da’ nessuno. Riunioni interminabili dei capataz europei che servono solo a umiliare l’Italia. Perché nella migliore delle ipotesi ci sono sempre i rinvii. E’ in fondo quello che fanno gli usurai con la vittima predestinata: ripassa la prossima settimana. E quello, ... Leggi su secoloditalia CONSIGLIO UE - ACCORDO MES-BCE/ Recovery Fund - Michel : "Pronti 540 miliardi di euro"

Vertice Ue : ?pacchetto da 500 miliardi operativo a giugno. Mandato alla Commissione su Recovery Fund urgente : ?nodo prestiti-sovvenzioni

