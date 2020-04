UEFA, le linee guida per la partecipazione a Champions ed Europa League. Novità anche su Euro 2020 e Under 21 (Di giovedì 23 aprile 2020) Importante videoconferenza della UEFA per discutere il futuro del calcio europeo. Si è parlato di Champions League, Europa League ma anche di Europeo 2020 e Under 21. Dei due scenari esaminati dal gruppo di lavoro del calendario, entrambi prevedono che il calcio domestico inizi prima delle competizioni UEFA per club, con uno che cerca di condurre le competizioni in parallelo e l’altro per completare le partite nazionali prima di ricominciare le partite UEFA in agosto. Il Comitato ha parlato del lavoro del nuovo sottogruppo medico, presieduto dal professor Tim Meyer, che ha esaminato le questioni sanitarie relative al ritorno al calcio, che sta lavorando a fianco dell’ECA e dell’EL per collegare il lavoro già svolto da leghe e club e produrre una serie di linee guida che si allineeranno con i migliori protocolli sanitari disponibili. A seguito delle ... Leggi su calcioweb.eu UFFICIALE – Uefa detta le linee guida : Campionati da ultimare entro il 3 agosto. Sì a playoff - playout e spareggi

UFFICIALE - Le linee guida UEFA : fare di tutto per finire campionati (anche con i playoff) o le federazioni decideranno chi va in Europa

Le linee guida dell’Uefa : finire i campionati entro agosto - poi le coppe. 70 milioni per i club (Di giovedì 23 aprile 2020) Importante videoconferenza dellaper discutere il futuro del calcio europeo. Si è parlato dimadi Europeo 2020 e Under 21. Dei due scenari esaminati dal gruppo di lavoro del calendario, entrambi prevedono che il calcio domestico inizi prima delle competizioniper club, con uno che cerca di condurre le competizioni in parallelo e l’altro per completare le partite nazionali prima di ricominciare le partitein agosto. Il Comitato ha parlato del lavoro del nuovo sottogruppo medico, presieduto dal professor Tim Meyer, che ha esaminato le questioni sanitarie relative al ritorno al calcio, che sta lavorando a fianco dell’ECA e dell’EL per collegare il lavoro già svolto da leghe e club e produrre una serie diche si alranno con i migliori protocolli sanitari disponibili. A seguito delle ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? In caso di sospensione definitiva dei campionati, la qualificazione alle Coppe avverrà per meriti sp… - zazoomnews : UFFICIALE - Le linee guida UEFA: fare di tutto per finire campionati (anche con i playoff) o le federazioni decider… - CalcioWeb : ???? #UEFA, tutte le novità per la partecipazione a #Champions, #EuropaLeague, #Euro2020 e #Under21 ???? - - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ipotesi media punti in caso di stop: come cambia la classifica in Serie A: Al termine del Comi… - LazioChannel : #calcio post #coronavirus: la #Uefa detta le linee guida per la ripresa. #23aprile #SerieA #ChampionsLeague… -