UE, Merkel: "Pronti a maggiori contributi contro la pandemia" (Di giovedì 23 aprile 2020) La cancelliera tedesca Angela Merkel continua ad opporsi alla possibilità dei coronabond chiesti da molti Paesi UE, Italia compresa, precisando questa mattina in un discorso ai parlamentari del Bundestag a poche ore dal Consiglio Europeo che un'opzione del genere potrebbe richiedere anni per essere ratificata da tutti i parlamenti dei Paesi UE.La soluzione, secondo la cancelliera tedesca, devono essere aiuti immediati. Spingendo sugli strumenti già decisi la scorsa settimana dall'Eurogruppo, la BEI, il discusso MES e il fondo SURE, Merkel spiega la necessità di iniziare a dare i crediti il prima possibile, già dal 1° giugno prossimo:Per la Germania riconoscersi nell'Unione europea è parte della nostra ragione di Stato. L'Europa non è l'Europa se non si è Pronti a sostenersi gli uni con gli altri, nei tempi di un'emergenza non si ha ...

