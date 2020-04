“Ospitare medici e infermieri nel condominio? No”/ Lettera choc a Pordenone

(Di giovedì 23 aprile 2020) "nel? No"., alcuni condomini non vogliono che una coppia dia il proprio appartamento agli operatori sanitari.

Appartamento gratuito da destinare a medici ed infermieri impegnati nella lotta al Coronavirus in un condominio di Pordenone, ma alcuni condomini dicono “No“. La lettera inviata dall’amministratore di ...Una famiglia, rispondendo all’appello del Comune e dell’ordine degli infermieri di mettere a disposizione gratuitamente appartamenti per poter ospitare – per un massimo di tre mesi ... Non tenendo ...